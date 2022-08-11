لطلاب الثانوية العامة.. مجالات العمل والدارسة لـ«التقنية الحيوية» بكلية العلوم

تطورات جديدة شهدتها الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة، إذ أنشئ العديد من الكليات والأقسام المختلفة في الجامعات، وكان من بينهم قسم «التقنية الحيوية» بكلية العلوم والذي تم تدشينه بقرار جمهوري في أكثر من جامعة ليصبح أول قسم في هذا المجال الواعد.

مميزات قسم «التقنية الحيوية» بكليات العلوم

يعتبر قسم «التقنية الحيوية» بكلية العلوم في مختلف الجامعات من الأقسام المهمة، إذ يهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين في مجالات التقنية الحيوية، والكيمياء الحيوية الجزيئية، يتميزون بمستوى عالٍ من الكفاءة العلمية والعملية، ولديهم القدرة على المنافسة على كل المستويات المحلية والدولية، والمساهمة في تقديم بحث علمي متميز لحل مشاكل المجتمع العلمية والبيئية.

قال أحمد سامي باحث دكتوراة الميكروبيولوجيا بجامعة طنطا وعضو سابق بمجلس نقابة المهن العلمية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن قسم التقنية الحيوية بكلية العلوم يعد إضافة كبيرة لكليات العلوم، لافتًا إلى أن القسم يتواجد في كليات العلوم بجامعات مختلفة، منها كلية العلوم بجامعة القاهرة، وجامعة المنصورة وجامعة بورسعيد، والإسكندرية وجامعة طنطا، مضيفًا أن القسم يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة العلمي علوم.

المجالات التي يدرسها قسم التقنية الحيوية بكليات العلوم

وتابع سامي بأن القسم يدرس الكثيرمن المجالات المختلفة منها: البايوتكنولوجي الطبية والتي يعمل خريجيها في التحاليل الطبية الخاصة بالأمراض الوراثية، وكذلك دراسة البايوتكنولوجي البيئية والتي يتم العمل في مركز البحوث الخاصة بالبيئة، وأيضًا دراسة مجال البايوتكنولوجية الدوائية، وهذه تختص بتصنيع الدواء من المنتجات البيولوجية، ويتم تسجيل الطلاب بعد التخرج في نقابة العلميين، أخصائي علوم بايوتكنولوجي، مشيرًا أن كليات العلوم بدأت تركز خلال الفترة الأخيرة على الأقسام التطبيقية بحيث تتماشى مع مجالات سوق العمل، وكذلك تتماشى مع التطور العالمي في تخصصات كلية العلوم.