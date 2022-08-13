سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 13-8-2022 في محلات الصاغة

سجلت أسعار المعدن النفيس ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بقيمة 10 جنيهات، لتتجه الأنظار إلى أسعار الذهب اليوم، وما يسجله في محلات الصاغة، ومن بينها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، بمحلات الصاغة أو داخل أسواق المال العالمية اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، إذ سجل ارتفاعًا في محلات الصاغة بنحو 10 جنيهات وفق الموقع الرسمي للذهب، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم السبت سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1.200 جنيه للبيع، و1.207 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1050 جنيهًا للبيع، و1056 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت، نحو 900 جنيه للبيع، و905 جنيهات كشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم، نحو 8400 جنيه للشراء، 8448 جنيهًا للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم السبت 13 أغسطس، بين 1.200.000 جنيه لعمليات البيع، و1.206.857 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو1,111 جنيهًا، بما يعادل 58.04 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم السبت نحو 833.32 جنيه، بما يعادل 43.53 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت قيمة 555.54 جنيه، أي ما يعادل 29.02 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 7,778 جنيهًا، بما يعادل 406.28 دولار.