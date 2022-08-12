سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. ارتفاع 10 جنيهات في محال الصاغة

ارتفاع ملحوظ سجلته أسعار الذهب في محلات الصاغة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، بعدما سجل خلال الفترة الماضية تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في نفس اليوم، ما يجعل الأنظار تتجه إلى سعر المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم، منها سعر جرام الذهب عيار 21، بمحلات الصاغة أو داخل أسواق المال العالمية اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، حيث سجل ارتفاعا في محلات الصاغة بأكثر من 10 جنيهات حتى كتابة هذه السطور وفق الموقع الرسمي للذهب، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الجمعة سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1.189 للبيع، و 1.195 للشراء، بعدما سجل صباح اليوم نحو 1177 جنيهًا للبيع، و1186 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1040 جنيهًا للبيع، و1046 جنيهًا للشراء، بعدما سجل نحو 1030 جنيهًا للبيع، و1038 جنيهًا للشراء صباح اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، نحو 891 للبيع، و897 جنيها كشراء، بعدما سجل صباح اليوم نحو 883 جنيها للبيع، و890 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم، نحو 8320 جنيهًا للشراء، 8368 جنيه للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 12 أغسطس، بين 1,188,571 جنيه لعمليات البيع، و1,195,429 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وبلغ اليوم الجمعة سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو1,107 جنيه جنيه، بما يعادل 57.79 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم الجمعة نحو 830.00 جنيه، بما يعادل 43.34 دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة قيمة 968.34 جنيه، أي ما يعادل 50.57 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 7,747 جنيه، بما يعادل 404.55 دولار.