سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 12-8-2022 في محلات الصاغة

تغير يومي تشهده أسعار الذهب، ما بين الارتفاع والانخفاض في نفس اليوم، مما يجعل الأنظار تتجه حول سعر المعدن الأصفر بشكل كبير، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 خاصة بالنسبة للمقبلين على حفلات الزواج والخطبة حيث يعد هذا العيار أكثر شيوعا ومبيعا مقارنة بغيره.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، وضمن خدماتها الإخبارية المقدمة للقارئ على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم، بينها سعر جرام الذهب عيار 21، بمحلات الصاغة أو داخل أسواق المال العالمية اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الجمعة سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1177 جنيهًا للبيع، و1186 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1030 جنيهًا للبيع، و1038 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، نحو 883 جنيها للبيع، و890 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم، نحو 8240 جنيهًا للشراء، 8304 جنيه للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 12 أغسطس، بين 1.177.143 جنيه لعمليات البيع، و1.186.286 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وبلغ اليوم الجمعة سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو 1.103 جنيه، بما يعادل 57.60 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم الجمعة نحو 827.15 جنيه، بما يعادل 43.20 دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة قيمة 965.02 جنيه، أي ما يعادل 50.41 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 7.720 جنيه، بما يعادل 403.24 دولار.