سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10-8-2022 في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب تغيرات مستمرة في الأسواق العالمية، تتأرجح بين ارتفاع وانخفاض، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد مهما للغاية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة المقبلين على الخطبة والزواج.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي، وضمن خدماتها الإخبارية المقدمة للقارئ على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم، مثل سعر جرام الذهب عيار 21، بمحلات الصاغة أو داخل أسواق المال العالمية وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الخميس سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 1193 جنيهًا للبيع، ونحو 1200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، نحو 1044 جنيهًا للبيع، وبلغ 1050 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس، نحو 895 جنيها للبيع، و900 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم، نحو 8352 جنيهًا للشراء، 8400 جنيه للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 11 أغسطس، بين 1.193.429 جنيه لعمليات البيع، و 1.200.286 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وبلغ اليوم الخميس سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو 1.099 جنيه، بما يعادل 57.45 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم الخميس نحو 823.76 جنيه، بما يعادل 43.07 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 قيمة 961.29 جنيه، أي ما يعادل 50.25 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 7.690 جنيه، بما يعادل 402.03 دولار.