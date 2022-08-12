خيري حسن: الراحل نادر دياب من أبرز المذيعين.. معروف بخفة ظله

قال الإعلامي القدير خيري حسن، إنه عمل مع المذيع الكبير الراحل نادر دياب، وهو أحد أبرز مذيعي النشرات في التليفزيون المصري، وذلك خلال بداية عمله في الإذاعة المصرية، وعرف من ذلك الحين عنه خفة الظل، مشيرا إلى أن وزير الإعلام الأسبق، صفوت الشريف، وقبيل التحاقهم بالتليفزيون المصري استضاف عددا من أعضاء مجلس الشعب، وعرض عليهم 10 من مذيعي التليفزيون المصري، ليختاروا 3 فقط، كان دياب وهو منهم.

حسن: «دياب ماغابش ولا يوم أو ولا نشرة طيلة حياته»

وأضاف «حسن»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن المذيع الراحل الكبير دياب لم يغب أبدا عن أي نشرة كان يقدمها، حتى إنه وفي حال كان يصاب بنزلات البرد الموسمية كان يصاب بها خلال أيام إجازته فقط، «مغبش ولا يوم أو ولا نشرة طيله حياته».

الإعلامي عمرو توفيق: الراحل نادر دياب أحد أفراد الجيل الذهبي للتليفزيون

من جانبه، قال الإعلامي الكبير عمرو توفيق، إن المذيع الراحل نادر دياب، أحد أبرز مذيعي النشرات في التليفزيون المصري وكان أستاذا بمدرسة الأخبار المصرية، حيث تعتمد تلك المدرسة في قراءة الأخبار على نظام «السهل الممتنع»، لتقدم الأخبار بمذاق مصري خالص، «المذيع الراحل أحد أفراد الجيل الذهبي للتليفزيون المصري».

وأضاف «توفيق»، خلال استضافته بالبرنامج، أن وجود بعض الفضائيات المصرية التي يقوم المذيعون فيها بنطق الأخبار بلكنه غير مصرية هو أمر محزن ولا يليق بالمدرسة المصرية للأخبار أو الإذاعة، «بعض المذيعين بينطقوا الأخبار بلكنة غير مصرية، وبيتحدثوا اللغة العربية متشبهين بالخلايجة والشوام، وعليهم أن يخرجوا بالشخصية المصرية».

وأوضح أن نادر دياب لم يكن ليزعجه نجاح الآخرين، وذلك لأن مجال الإعلام دائما ما يكون به الكثير من المنافسات، ما يؤثر على نجاح الآخرين، «كل واحد فينا له رزق وقدر من القبول ربنا يسره له، والأستاذ خيري حسن كان بيتعامل معانا كلنا على أننا أخواته».

هالة أبوعلم: نجحت مع نادر دياب في الاختبارات والتحقنا بتدريبات

فيما قالت الإعلامية القديرة هالة أبوعلم، إن الإعلامي القدير الراحل نادر دياب كان له الكثير من المواقف الجميلة، كما وكان متسامحا ومتصالحا مع من يؤذيه، ولم يكن ليؤذي أحدا قط، مشيرة إلى أنها كانت معه في أحد الاختبارات للالتحاق بالإذاعة في التليفزيون المصري، وتم نجاحهما سويا ليلتحقوا بالتدريبات، خلال مداخلة هاتفية لها بالبرنامج.