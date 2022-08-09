«واحد من الناس» يعيد إذاعة آخر لقاء تليفزيوني للراحلة رجاء حسين بعد قليل

يعيد برنامج «واحد من الناس»، في حلقة خاصة واستثنائية بالعاشرة مساء اليوم الثلاثاء، إذاعة آخر لقاء تليفزيوني للفنانة الراحلة رجاء حسين، التي حلت ضيفة على البرنامج مع أسرة ونجوم مسلسل «المال والبنون».

رجاء حسين: أنا من شبرا وعشت حياتي بين جميع الطبقات

وقالت رجاء حسين خلال الحلقة: «أنا من شبرا، وحياتي عشتها مع جميع الطبقات، ومسلسل المال والبنون في الحقيقة يجسد تلك الطبقات، ولما قرأت السيناريو عجبني، والأستاذ مجدي توجيهاته هي اللي بتحرك الشخصيات كلها لأنه هو اللي قرأ السيناريو كامل وعايش القصة كلها وهو مبدع».

رجاء حسين تكشف أسباب نجاح المال والبنون

وأضافت: «من أعظم المشاهد أنا وشريف منير لما رجع بعد نكسة 67 وأول ما شوفته جريت عليه وحضنته وبوست رجليه، وكنت خايفة الرقابة تشيل المشهد لأني عملتها بجد كأنه ابني».

وتابعت رجاء حسين: «مجدى أبو عميرة قال لي متخافيش خلال التصوير وبالفعل خرجت المشاهد من أروع وأجمل ما قدمت»، مختتمة حديثها بأن مسلسل المال والبنون نجح لأنه نموذج للحارة المصرية بكل تفاصيلها.

وفاة الفنانة رجاء حسين

وتوفيت الفنانة رجاء حسين صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وشيعت جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر.