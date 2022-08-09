نقيب الإعلاميين ينعى «نادر دياب»: من أبرز مذيعي التلفزيون المصري

أصدر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بيانًا اليوم، نعى فيه ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامي الكبير نادر دياب، الذي وافته المنية اليوم.

وفاة الإعلامي نادر دياب

وقال نقيب الإعلاميين، بحسب البيان، إنّ الإعلامي الكبير نادر دياب كان دمث الخلق ويحظي باحترام الجميع، وأكد نقيب الإعلاميين أن الإعلامي نادر دياب يعد من أبرز مقدمي البرامج في التلفزيون المصري ومن أوائل المذيعين الذين قدموا برامج قراءة الصحف والمجلات في ماسبيرو ومن أشهرها «أنباء وصحافة».

نقابة الإعلاميين

وتابعت نقابة الإعلاميين في بيانها: «قدم نادر دياب العديد من نشرات الأخبار، أهمها التاسعه مساءً على مدار سنوات طويلة، ومن أهم البرامج التي قدمها الإعلامي الراحل برنامج مساحة للرأي، وكان يناقش خلاله العديد من القضايا الهامة»، ودعا نقيب الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي اليوم نادر دياب، مذيع الأخبار بالتليفزيون المصري، حيث أعلنت ندى نادر ابنة الراحل، وفاة والدها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «توفي إلى رحمة الله تعالي، والدي الإعلامي نادر دياب»، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.