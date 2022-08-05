نجوم الفن يدعمون شقيق الفنان شريف رمزي في أزمته الصحية

حرص عدد من نجوم الفن على دعم المنتج صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، الذي يمر بأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات وتطورت إلى حد دخوله في غيبوبة وفقدانه النطق والحركة، من خلال كلماتهم الطيبة ودعواتهم المخلصة له بالشفاء العاجل، عبر الحساب الرسمي للمنتجة شهد رمزي عبر «إنستجرام».

ووجهّت المنتجة شهد رمزي، شقيقة الفنان شريف رمزي، رسالة إلى شقيقها صلاح، بتأكيدها أن حبه لها هو الذي دائمًا ما يقويها ويعينها على هذه الحياة، طالبة من متابعيها ضرورة الدعاء له ليتجاوز هذه المحنة سريعًا.

الثلاثي شريف وصلاح وشهد، أبناء المنتج محمد حسن رمزي الذي توفى عام 2015، وأحفاد المخرج الكبير حسن رمزي، مؤسس غرفة صناعة السينما المصرية.

ونشرت شهد رمزي، صورة من الطفولة تجمعها وشقيقها المنتج صلاح رمزي ووالدهما، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، بتأكيدها أن لديها أمل كبير في أن يسترد صحته ووعيه ويعود للحياة مجددًا «ربنا يقومك بالسلامة يا حبيب القلب والروح».

شقيق الفنان شريف رمزي دخل في غيبوبة بسبب أزمة صحية

واستعانت بكلمات كان يرددها شقيقها صلاح على مسامعها دائمًا ووصفها إياها بأنه جوهرة أشبه بالألماس «بتحسسني إنِ ملكة ووجودك هو الشيء الوحيد اللي بيطمن قلبي، حنانك عليّ وفخرك بيا وكلامك ليا، وخوفك وزعلك وفرحك عشاني، ومساندتك ليا في كل حاجة».

واستطردت شقيقة الفنان شريف رمزي بقولها: عمرك ما زعلتني عمرك يا صلاح يا روح قلبي، حبك ليا كان بيقويني، أملي في ربنا كبير أوي إنك هترجع لي، عمرك ما جيت على حد ولا جرحت حد ولا جيبت سيرة حد يا حبيبي، على قد ما كل الناس بتحبك وبتدعيلك يا مدير أمن الكوكب يا ألماظ.

شهد رمزي لشقيقها في أزمته الصحية: ربنا يشفيك يا أطيب قلب

وطالبت متابعيها بضرورة الدعاء لـ شقيقها صلاح رمزي، مع ذكر اسم والدتهما «والنبي ادعوا لـ صلاح ابن ليلى، بالشفاء العاجل الدعاء بيغير القدر».

وحرص عدد من نجوم الفن على الدعاء معها وأمنياتهم بالشفاء العاجل له، من بينهم هشام ماجد، لطيفة، دينا فؤاد، ليلى زاهر، هشام جمال، ريم العدل.

وفي شهر نوفمبر الماضي، احتفلت أسرة الفنان شريف رمزي، بحفل خطوبة المنتج صلاح رمزي، على فريدة أيوب وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وحضرته الفنانة المعتزلة هدى رمزي.