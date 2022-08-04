دنيا سمير غانم تدعم شقيق شريف رمزي في أزمته الصحية

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على دعم صلاح رمزى شقيق الفنان شريف رمزي، في أزمته الصحية، بعدما جرى نقله إلى المستشفى، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة دنيا سميرغانم، منشور عبر خاصية ستورى على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»: قالت فيه «برجاء الدعاء لصلاح رمزي بالشفاء العاجل».

دنيا سمير غانم تدعم صلاح رمزي

وتابعت دنيا قائلة: «اللهم يا من تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء البائس الضعيف أسألك أن تشفيه، وتلطف بجسده وتكتب له الشفاء يا أكرم الأكرمين».

يذكر أن الفنان شريف رمزي، كان كشف عن تعرض شقيقه شريف لأزمة صحية، إذ كتب منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام قال فيه: «أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدا في المستشفى، أرجو الدعاء».

الحالة الصحية لصلاح رمزي

وكشف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه، فقال إنه لم يكن مريضا أو يعاني من شيء، لكنه تعرض لهذه الوعكة بطريقة مفاجأة، إذ أنه دخل في غيبوبة وفقد النطق والحركة، وحالته حرجة للغاية.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، تحتفل خلال هذه الأيام، بطرح فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، الذي جرى طرحه في السينمات أمس.

ويشارك معها فى الفيلم، عدد من الفنانين، منهم هشام ماجد وعمرو وهبة وأوتاكا، ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين.