لأول مرة.. جورج وسوف يشدو أمام ابنته الصغرى «عيون»: سعادتي لا توصف

نشر الفنان السوري جورج وسوف، مقطع فيديو من حفله بمهرجان الفحيص للثقافة والفنون الأردني، والتي يظهر فيها لأول مرة أمام ابنته «عيون» من زوجته السابقة ندى زيدان القطرية.

عيون جورج وسوف من زوجته الثانية ندى

وعلق وسوف على الفيديو، قائلا: «لأول مرة أنا على المسرح وأمامي عيون جورج وسوف الغالية.. سعادتي لا توصف».

كان الفنان جورج وسوف أحيا حفلا غنائيا كبيرا في مهرجان الفحيص في دورته الثلاثين الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية تحت شعار الأردن تاريخ وحضارة، بحضور حشد كبير من الجمهور يزيد عن 6 آلاف شخص.

جورج وسوف يشدو في الأردن

قدم سلطان الطرب على مدار ساعة ونصف مجموعة من أهم وأبرز أغنياته «بستنى باليوم واليومين، صابر وراضي، بيحسدوني»، قبل أن يعود لبداياته ويغني «يا ليل العاشقين، قلب العاشق دليله».

وكان جورج وسوف طل على الجمهور الأردني على نغمات أغنيته الشهيرة «خسرت كل الناس علشانه» تحت قيادة المايسترو إيلي العليا.

يذكر أن جورج وسوف أنجب ابنته عيون من زوجته السابق ندى زيدان التي انفصل عنها بعد إنجابه باقل من عام، وهي الزيجة التي واجه بسببها مشاكل عدة مع زوجته والدة نجله الكبير وديع.