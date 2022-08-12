إلهام شاهين لـ جورج وسوف في أول ظهور بعد أزمته الصحية: حمدلله على سلامة سلطان الطرب

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بصورة تجمعها بالفنان جورج وسوف في أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة التي تعرض لها، أثناء إحيائه حفلا غنائيًا في الأردن ضمن مهرجان الفحيص.

أول ظهور لـ جورج وسوف

وعلقت إلهام شاهين على الصورة التي تجمعها بجورج وسوف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «الفنان الكبير جورج وسوف أبدع في حفلته بمهرجان الفحيص بالأردن، حمدلله على سلامة سلطان الطرب».

تكريم إلهام شاهين

كما شهد مهرجان فحيص بالأردة للثقافة والفنون تكريم الفنان إلهام شاهين عن دورها في الفن، وحرصت هي على تكرين الشكر للملكة الأردنية وإدارة المهرجان من خلال حسابها على «إنستجرام».

ونشرت العديد من الصور لها أثناء تكريمها، وعلقت على الصور قائلة: «شكرا للمملكة الأردنية الهاشمية، على تكريمي من مهرجان الفحيص للثقافة والفنون، سعدت جدا بهذا التكريم، تمنياتي لكم بالتوفيق، وكل التحية للجمهور الأردني شعبا وقيادة، احترامي وتقديري».

جورج وسوف يتعرض لأزمة صحية

وكان الفنان جورج وسوف كشف عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وإجرائة جراحة لاستئصال لحمية عن الأوتار الصوتية، ونشر في يوليو الماضي عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير «تويتر»: «حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية على الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري، أنا بخير والعملية نجحت الحمدلله».

جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في جدة

يذكر أن الفنان جورج وسوف أحيى في مطلع يوليو الماضي حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم جدة 2022، وظهر خلال الحفل بعكاز، كما قدم باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.