حسام داغر يكشف عن شخصيته في فيلم «خطة مازنجر»: المزدوج سمير أبو وشين

كشف الفنان حسام داغر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن الشخصية التي يجسدها في فيلم «خطة مازنجر» والمقرر عرضه في دور السينما خلال أيام.

شخصية حسام داغر في «خطة مازنجر»

ونشر حسام داغر صورة له يظهر طبيعة شخصيته حيث ظهر وجهه مقسوم نصفين نصف يرتدي فيه عدسات لاصقة ولحية بيضاء والجزء الآخر وجهه الطبيعي وعلق على الصورة قائلا: «المزدوج سمير أبو وشين، فيلم خطة مازنجر بالسينمات 25 اغسطس».

أبطال «خطة مازنجر»

فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس، حمدى الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى.

عمر كمال يغني الأغنية الدعائية للفيلم

وأعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال منذ أيام انتهائه من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر»، وأعلن ذلك «كمال» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «تم التعاقد والتسجيل والانتهاء من أغنية فيلم خطة مازنجر، بطولة ياسمين رئيس وحمدي المرغني وبيومي فؤاد، الأغنية تحمل اسم اليوم يومك، كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى».