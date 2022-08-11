ياسمين رئيس «بتاكل طوب» في الإعلان الدعائي لـ«خطة مازنجر»

طرحت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي لفيلم «خطة مازنجر»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لطرحه في السينمات يوم 25 أغسطس الجاري.

وظهرت ياسمين رئيس، في الإعلان التشويقي لخطة مازنجر، وهي تجمعها قصة حب رومانسية مع حمدي الميرغني، حتى تُتوج بالزواج، وظهرت في الإعلان «تتوحم» على الطوب، لتأكل من «قالب» الأمر الذي يُثير دهشة زوجها.

التخطيط لخطف الأطفال في الإعلان التشويقي

كما تُخطط العصابة لخطف أحد الأطفال، وطلب مبلغ مادي من الأسرة، وذلك في إطار من الكوميديا، حيث تجمعهم العديد من المواقف الساخرة، والتي يقودها الفنان بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمود حافظ.

تعرف على أبطال وصُناع فيلم خطة مازنجر

خطة مازنجر، من بطولة الفنانة ياسمين رئيس، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان ومصطفى سعفان،

الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإيهاب إبراهيم عبدالسلام ووليد خيري محمد، وهو من إخراج رامي رزق الله، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وموسيقى تصويرية لـ محب صفا، ومدير تصوير محمد عزمي.

أفلام جديدة بالسينمات نهاية شهر أغسطس الجاري

ومن المُقرر أنّ تستقبل دور العرض المصرية عددًا من الأفلام الجديدة، بخلاف «خطة مازنجر»، وذلك ضمن موسم أفلام الصيف، وهما «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، و«الدعوة عامة» بطولة أحمد الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن وأسماء أبواليزيد.

ويعرض في السينمات حاليًا، 4 أفلام جديدة، وهى: «كيرة والجن» للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«بحبك» لتامر حسني، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام، و«تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد.