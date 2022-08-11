طرح البوستر الرسمي لفيلم «خطة مازنجر».. 25 أغسطس بداية العرض

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «خطة مازنجر»، البوستر الرسمي للعمل، والمقرر عرضه بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، يوم 25 أغسطس الجاري، وهو من إنتاج أحمد خالد موسي.

تفاصيل بوستر فيلم «خطة مازنجر»

وظهر في البوستر الرسمي للفيلم، أبطال العمل، وهم بيومي فؤاد، سما إبراهيم، وحمدي الميرغني، ياسمين رئيس، وتفاعل الجمهور مع محمود حافظ، لأنه يرتدي مجسم يشبه «مازنجر»، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج رامي رزق.

ياسمين رئيس تروج للفيلم

وروجت الفنانة ياسمين رئيس للبوستر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقة:«فاتن.. جمالها مجنن المنطقة! استنوا ياسمين رئيس في خطة مازنجر يوم 25 أغسطس بجميع دور العرض».

عمر كمال ينتهي من تسجيل أغنية فيلم «خطة مازنجر»

وفي وقت سابق له، أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، انتهاء تسجيله أغنية فيلم «خطة مازنجر»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشره بعض من الصور، معلقا عليهم: «تم التعاقد والتسجيل والانتهاء من أغنية فيلم خطة مازنجر، بطولة ياسمين رئيس وحمدي المرغني وبيومي فؤاد.

وأشار عمر كمال: «الأغنية تحمل اسم اليوم يومك، كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى».