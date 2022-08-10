أبرزها «خطة مازنجر».. 3 أفلام كوميدية جديدة في السينمات بموسم الصيف

تستعد دور العرض، لاستقبال أفلام سينمائية جديدة، خلال الفترة القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام الصيف، الذي بدأ قبل أسابيعٍ قليلة، وافتتح بفيلم «تسليم أهالي»، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد.

ويعرض في السينمات حاليًا، 4 أفلام جديدة، منها «كيرة والجن» للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«بحبك» لـ تامر حسني، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام.

وترصد «الوطن» أبرز الأفلام الجديدة، المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، كالتالي:

الدعوة عامة

وروج محمد عبدالرحمن، لفيلمه الجديد «الدعوة عامة»، المُرتقب طرحه نهاية الشهر الجاري، ولم يتحدد موعده النهائي بعد؛ إذ طرح البوستر الدعائي، مساء الاثنين الماضي، وحظى بردود فعل واسعة.

فيلم الدعوة عامة، يشارك فيه أمام أحمد الفيشاوي، الفنانة أسماء أبواليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة والكوميديا، وبدأ التحضير له منذ عامين تقريبًا، وهو من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج وائل فرج.

تحت تهديد السلاح

ويُشارك الفنان حسن الرداد، في موسم أفلام الصيف، بفيلم جديد يحمل اسم «تحت تهديد السلاح»، اعتبارًا من يوم 25 أغسطس المُقبل.

فيلم «تحت تهديد السلاح»، الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن والرومانسية، بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

خطة مازنجر

ومن المُقرر أنّ تستقبل السينمات، فيلم خطة مازنجر، أيضًا في موسم الصيف، لكن لم يتحدد موعد طرحه حتى الآن.

فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس، حمدى الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى.

ويُقدم عمر كمال، الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر»، تحمل اسم «هوا النهارده إيه»، كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى.