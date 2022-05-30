أول تعليق من مدحت العدل بعد زفاف ابنته: «آية في كل حاجة»

احتفل الكاتب الدكتور مدحت العدل منذ عدة أيام، بحفل زفاف ابنته آية، في أحد الأماكن المطلة على النيل، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأهل والفنانين، وحرص على تهنئة ابنته بطريقته الخاصة، في أول تعليق له من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك الكاتب مدحت العدل جمهوره، بمجموعة من الصور الخاصة بحفل زفاف ابنته وزوجها عمر شطا، على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، وعلق عليها قائلا: «تروح وتيجي قصاد عنيا.. أحس إن الحياة بهية والدنيا عندي معناها هي.. وآية آية في كل حاجة».

أول تعليق من مدحت العدل على زفاف ابنته

وتفاعل الجمهور مع الصور التى شاركها مدحت العدل بشكل كبير، وحرصوا على تهنئته بحفل زفاف ابنته متمنين لهم السعادة.

يذكر أن حفل زفاف ابنة الكاتب مدحت العدل، كان حضره عدد كبير من الفنانين، منهم يسرا ونيللي وكارول سماحة، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى المطرب وليد توفيق، الذي حرص على الحضور، وتوجيه كلمة بأنه كان حريصا أن يتواجد نظرا للصداقة التى تربطه بالعدل.

تفاصيل حفل زفاف ابنة مدحت العدل

وحضر الفنان محمد رمضان، الذي حرص على تقديم عدد من الأغنيات الخاصة به خلال حفل الزفاف، منها أغنيتي «نمبر وان ومافيا»، وتفاعل العريس والعروس على الأغنيات بشكل كبير، وحرص رمضان على توجيه نصيحة للعريس، بأن يهتم بعروسته لأنها صديقة له ويقدرها كثيرا.

يذكر أن الكاتب مدحت العدل، كان قدم كلمات أغنية تتر مسلسل فاتن أمل حربي بصوت المطربة أنغام في السباق الرمضاني لعام 2022.