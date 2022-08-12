«حياة كريمة»: إنجاز 66% من 934 مشروع تنموي في الغربية

قالت الدكتورة زينب سامي، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية، إن عدد المشروعات بمركز زفتى وصل إلى 934 مشروعا يجرى العمل في 304، وجرى الانتهاء من 428 مشروعا، كما وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 66% بتكلفة تقديرية 4.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن حياة كريمة عملت على 22 محور من محاور التنمية بدأت بإنشاء الصرف الصحي من خلال تنفيذ محطات صرف وخطوط سحب وشبكات انحدار بإجمالي 28 مشروعا وصلت نسبة التنفيذ بهم 88%.

مشروعات مياه الشرب والكهرباء بالغربية

وأوضحت «سامي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أن مياه الشرب أيضا كانت من أهم المحاور التي عملت عليها مبادرة حياة كريمة وجرى إحلال المتهالكة ومد الشبكات الجديدة بإجمالي 129 مشروعات ونسبة تنفيذ 97%، بالإضافة لدفن خطوط الكهرباء للجهد المتوسط في باطن الأرض وصيانة الأعمدة وزراعة أعمدة جديدة وإدخال محولات بقدرات عالية بإجمالي 108 مشروعا بنسبة تنفيذ 63%.

الغاز الطبيعي في الغربية

وأشارت إلى أن الغربية أصبحت تتمتع بخدمة الغاز الطبيعي بعدد 55 مشروعا وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 51%، بالإضافة إلى 83 مشروعا في التربية والتعليم وخدمات الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ 99%، مضيفة أن هناك مشروعات أيضا في الشباب والرياضة لخدمة شباب الغربية وصلت إلى 30 مشروعا وتنوعت بين الصيانة ورفع الكفاءة والإنشاءات الجديدة.

وأضاف منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية، أن هناك 24 مشروعا في القطاع الصحي متفقين مع منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن الأهالى استقبلوا مشروعات حياة كريمة بحالة من الفرح والسعادة غير مسبوقة.