 حياة كريمة: زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمنيا إلى 60% بدلا من 11%

قال أحمد العمدة، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة المنيا، إن محافظات الصعيد لم تشهد مبادرة تهتم بالمراكز والقرى والتوابع، مثل «حياة كريمة»، لافتا إلى أن المبادرة شهدت تكاملا فريدا من نوعه، تجلى في جعل المواطن حجر الزاوية في اهتمام المبادرة، إضافة للتناسق بين الجهات المشرفة والمنفذة للمبادرة، وتكامل المشروعات واتساقها مع رؤية الدولة الشاملة.

مشروعات حياة كريمة استجابة لمطالب شعبية

أوضح «العمدة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة»، المعروض على فضائية «اكسترا نيوز»، أن جميع مشروعات المبادرة جاءت استجابة لمطالب شعبية حقيقة، جمعها أعضاء مؤسسة حياة كريمة خلال جلسات حوارية مع أهالي القرى، مشيرا إلى أنه في السابق كانت تقدم مشروعات لا تهم المواطن، إلى أن جاءت المبادرة الرئاسية لتحقق أحلام وطموحات المواطن المصري البسيط.

لقاءات شعبية لرصد الاحتياجات

أشار منسق حياة كريمة، إلى أن محافظة المنيا عقدت لقاءات شعبية مع المواطنين في القرى لرصد احتياجات المواطنين، التي جاء أبرزها خدمات الصرف الصحي، خاصة أنها كانت متوفرة في المحافظة بنسبة 11%، وبعد عمل المبادرة على مستوى 5 مراكز، أصبحت خدمات الصرف الصحي تغطي المراكز بنسبة 60%، بشكل كامل، لافتا إلى أن تلك المشروعات تتسق مع رؤية الدولة، للارتقاء بالشأن الصحي، خاصة أن الصرف التقليدي كان يؤدي لمخاطر صحية كبيرة.

مدارس جديدة لخفض الكثافة الطلابية

أضاف أحمد العمدة، أن مطالب المواطنين في التعليم، جاءت حول استحداث مدارس جديدة لخفض الكثافة الطلابية، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذها في المدن الـ5 ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة، لتنخفض الكثافة الطلابية في مدارسها بشكل ملحوظ، وهو ما يتفق مع رؤية وسياسة الدولة.