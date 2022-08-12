الكشف على 1683 مواطنا ضمن القوافل المجانية لـ حياة كريمة بكفر الشيخ «صور»

تواصل مبادرة حياة كريمة، تنظيم القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجانب القرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وهذه المرة استهدفت القوافل قرية «تيرة» التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

الكشف الطبي على 1683 مواطن بكفر الشيخ

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، أن أعمال القافلة الطبية لاقت تفاعلا واسعا من كل قرية، وتم إجراء الكشف الطبي على 1683 مواطنا ومواطنة، لافتة إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، وشملت التخصصات الطبية، الباطنة، الأطفال، الجلدية، الرمز، الأنف والأذن، النساء والتوليد، جراحة المخ والأعصاب، الجراحة العامة، الصدر، المسالك البولية، العظام والأسنان.

خريطة انتشار القوافل الطبية لحياة كريمة

ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية، تنتشر القوافل الطبية المجانية، التي تطلقها الوزارة في إطار مبادرة حياة كريمة، خلال يومي 12 و13 أغسطس في المحافظات التالية:

ـ مناطق وادي الطرفة، وادي سعال مركز كاترين محافظة جنوب سيناء.

ـ أبو سعادة الكبرى مركز كفر سعد محافظة دمياط.

ـ الناصرية حي جنوب العياط محافظة الجيزة.

ـ الجزائر مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد.

ـ 49 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

ـ محلة روح مركز طنطا ثان محافظة الغربية.

العلاج على نفقة الدولة

وأضحت الصحة في بيان صادر عنها، أنه في حالة استدعاء الحالة لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى المستشفيات الأقرب لهم، لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.