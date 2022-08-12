إحدى متسابقات الدوم: اشتركت بالصدفة.. وحبيت أكون شخصية مؤثرة

قالت نادين علي، إحدى نجمات الدوم من محافظة الإسكندرية، إنها عرفت بمسابقة الدوم عبر شاشات التلفزيون، لكنها لم تعطه الاهتمام الكافي، «كانت زي ما بشوف أي مسابقة وبعديها، وكان صحابي اتقبلوا قبل ما أنا أقدم بشهر، وكنت قلت مش هقدم في المسابقة».

نادين: سعيت لأكون شخصية مؤثرة

وأضافت «علي»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، وتقدمه الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنها كانت تسعى لتكون شخصية مؤثرة وتستطيع الوصول إلى ما يهم الناس عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنها في أعقاب ذلك تقدمت للالتحاق بالمسابقة ووافقوا على التحاقها قبل بدء المسابقة بـ4 أيام.

«ياسمين»: محدش من اللي قدموا تخيلوا إن الموضوع هيوصل للمرحلة دي

فيما أوضحت ياسمين، إحدى وجوه برنامج الدوم، أن الالتحاق بالبرنامج لم يحدث عن طريق الواسطة، ولكن كان الانضمام لهذا البرنامج يكلف المنضمين إليه الكثير عبر التدريبات اللازمة لذلك، «محدش من اللي قدموا تخيلوا إنن الموضوع هيوصل بيهم للمرحلة دي، حتى اللي مفازش ومن ضمنهم أنا، والبرنامج كان مهتم بكل التفاصيل».

واستطردت: «أنا طالبة في مركز الإبداع الفني، وقالولنا نقدم في البرنامج لأنه مهم، وفعلا الموضوع كان مهم أوي، والإنتاج في البرنامج وفر لينا الكتير، والتجربة كانت حلوة جدا».

كروان حجاج: لما جه برنامج الدوم خطيبتي كلمتني وطلبت مني أخد الخطوة دي وأروح

وأكد كروان حجاج، أحد المطربين ببرنامج الدوم من القاهرة، إنه لم يفكر في التقديم في برنامج مسابقات فنية، بسبب عدم قدرته في الالتحاق بالكثير من البرامج السابقة لبرنامج الدوم، متابعا: «لما جه برنامج الدوم خطيبتي كلمتني وطلبت مني أخد الخطوة دي وأروح، ولما دخلت لقيت فيه ناس كتير أوي جاية تقدم، وقفت ساعتين لحد ما عرفت أدخل وقدمت».