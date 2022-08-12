إحدى نجمات برنامج الدوم: «هند صبري قالتلي أنتي مثلتي الدور أحسن مني»

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة cbc الفضائية، مساء الخميس، عددًا من نجمات برنامج «الدوم» اللاتي تألقن في المسابقة، وتحدثن خلال اللقاء عن تجربتهن فيه.

وقالت الفنانة ماريا أسامة، من نجوم برنامج الدوم من محافظة الإسكندرية، إن الحلقة التي قدمت فيها عرضًا أمام الفنانة هند صبري كانت متوتره بشدة، لأنها تمثل أحد المشاهد الدرامية التي قامت بها الفنانة من قبل في أحد أفلامها، موضحة: «قالتلي أنتي مثلتي الدور أحسن مني، وساعتها حسيت أني مش شايفة حد غيرها بس».

نادين خالد: «وأنا داخلة قدام اللجنة كنت هقع»

بينما قالت نادين خالد، من نجوم برنامج الدوم بمحافظة القاهرة، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، وتقدمه الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنها خلال المسابقة كانت دائما ما تعاني من التوتر، وحاولت تهدئه نفسها بنفسها حتى تستطيع أن تؤدى الدور بكل ثقة، موضحة: «وأنا داخلة قدام اللجنة كنت هقع، ويسرا ومروان حامد قلقوا جدا عليا».

آلاء أيوب: «كنت داخلة المسابقة حاسة إني مهزومة»

واستطردت آلاء أيوب، من نجوم الدوم بمحافظة الإسكندرية: «كان من أصعب الحاجات التحدي الأول، وكان عددنا مهول، وتقدمت مع واحده صاحبتي، وكنت داخلة حاسة إني مهزومة مش متخيله أنه هيتوافق عليا، ولكن الحمد لله تمت الموافقة».