حظك اليوم برج الحمل السبت 13-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يتميز بأنه يحرص دائما على تحقيق أحلامه وأهدافه، ولا يسمح لأي شيء بأن يعطله عن تحقيقها، ويتميز بقدرته على الصبر وانتظار الأشياء بشكل كبير، ما يساعده على الاستمرار في السعي لتحقيق ما يأمل فيه.

ويتميز أيضا بأنه لديه قلب حنون، ويحرص على مساعدة الآخرين والمحيطين به، ولا يتركهم دون مساعدتهم في إيجاد حلول.

مولود برج الحمل لديه ثقة شديدة في نفسه، ما يجعل المحيطين به يوجهون له اتهامات بالغرور، ويبحث مولود برج الحمل عن الحظ اليومي الخاص به بشكل دائم ومستمر، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للابتعاد عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد

تنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك اليوم بالعناية والالتفات لصحتك، وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.

برج الحمل والحب

يحب مولود برج الحمل أن يكون هو الطرف المسيطر في علاقته العاطفية، ما يجعله يبحث عن شخصية مناسبة لطبيعة شخصيته من البداية، حتى يجد راحته في تلك العلاقة، دون أن يشعر بوجود أعباء كثيرة عليه.