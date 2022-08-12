حظك اليوم برج الدلو الجمعة 12-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يوجد بعض العيوب لدى مواليد برج الدلو، أبرزها العناد والتمسك بآرائهم وعدم السماع لغيرهم في أي موقف أو قضية رغم أنها قد تكون صحيحة في بعض المواقف، لكنهم لا يستمعون للرأي الآخر ويرون دائما أنهم على حق، لذا تجد من الصعب عليهم تغيير آرائهم في الأمور التي تخصّهم، ومن عيوبهم أيضا عدم حب الحياة الاجتماعية كثيرا حيث يميلون للانعزال والابتعاد عن المشاركة في أي نشاطات رغم وجود العديد من الأصدقاء.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك ،عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتواجد القمر المكتمل في برجك اليوم وفي مواجهتك الشمس وهو ما يؤثر عليك كثيرا ويجعلك تميل للعصبية، فحاول أن تكون هادئا و ألا تتسرع في إظهار غضبك، وانتبه لحقوقك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ« الوطن».

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

طالبت عبير فؤاد، مواليد برج الدلو اليوم أن يتأنّوا في انفعالاتهم، لافتة إلى أن الوضع الفلكي قد يدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك فحاول تمالك نفسك وفق قولها.