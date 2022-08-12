حظك اليوم برج الجدي الجمعة 12-8-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل الجدي دائما ما يكون طموحا ويحب النجاح ويسعى للحفاظ عليه ويبذل كل طاقته وجهده ووقته في سيبل ذلك لذا دائما ما يكون من أنجح الناس، كما أنه مجتهد وموهوب وقادر على إتمام عمله بكل إتقان ودقة، بالإضافة إلى توقّعه الأفضل من نفسه على الدوام، كما يعد رجل هذا البرج من الشخصيات الواقعيّة ولا يستند إلى آماله وأحلامه فقط بل يعد العدة والأسباب ويهيئ نفسه بكل طاقته ويدرس مختلف الأمور لكي يصل إلى حلول وإلى هدفه سريعا.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

يمر مواليد برج الجدي بالعديد من الضغوط منذ فترة، إلا أن الوضع يتغير كثيرا اليوم على الصعيد العاطفي، حيث يتواجد عطارد في منزل الحظ مما يساعدك على تحسين علاقاتك وقد تركز طاقتك للحفاظ على من تحب، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

أشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد إلى أن القمر المكتمل يوجد في منزل المال والوقت ليس مناسبا للتبذير والبذخ وصرف الأموال فيما لا يفيد، لذا عليك أن تقتصد وأن تتأنى أيضا في قراراتك وخطواتك المهنية، وفق عبير في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.