حظك اليوم برج الحوت الجمعة 12-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مواليد برج الحوت بالكثير من الصفات، من بينها «الود، العطف، الرومانسية»، كما أنهم يحبون العلاقات الاجتماعية، ويجيدون الاهتمام بمن حولهم ويقدرون مشاعرهم وعواطفهم ولا يحبون جرح أحد، بالإضافة إلى أنهم يتملكون قدرا كبيرا من الوفاء والصدق والإخلاص والتضحية ولهذا يمكن تصنيفهم بأنهم أفضل الأصدقاء، وذلك لأنهم يقدمون احتياجات ورغبات أصدقائهم على حاجاتهم ورغباتهم، كما يسعون لحل مشاكل أصدقائهم أو أحبائهم، ويقدسون العائلة كثيرا ويحبون تكوين أسره ويعملون على إسعادها ماديا ومعنويا ونفسيا.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت، على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

أشارت خبيرة الأبراج والفلك، إلى أن القمر المكتمل بمنزل مواليد برج الحوت الثاني عشر اليوم مما يدفعهم للانعزال قليلا، كما يجب عليهم التزام الكتمان، كما طالبتهم بالاعتماد على خيالهم من أجل الهروب بحنكة من المستجدات التي تقع أمامهم وحولهم، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

طالبت عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، مواليد برج الحوت بالاهتمام بصحتهم اليوم، والتحكم في ردود أفعالهم وتهدئ من حساسيتك المفرطة تجاه بعض المواقف والأمور.