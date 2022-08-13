حظك اليوم برج الثور السبت 13-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور لديه شخصية مميزة، يسعى دائما إلى التفوق في عمله دون الاهتمام بالعائد المادي، ولكنه يهتم فقط بالمقابل المعنوي لتفوقه في عمله، كما أنه لديه قلب حنون، يستطيع أن يحمل الكثير من المشاعر للأشخاص المحيطين به والمقربين منه، ولديه قدره كبيرة على إنجاز الكثير من المهام المختلفة في وقت واحد دون أن يحدث تداخل بينهما.

وبالرغم من طيبة قلبه وحبه للأشخاص المحيطين به إلا أنه لديه شخصية عنيدة بشكل كبير، ما يسبب الكثير من المشكلات بينه وبينهم، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر يدعم اليوم علاقتك بالأصدقاء والزملاء ورؤساء العمل، وقد تجمعك بهم أفكار بناءة وترتفع معنوياتك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك ويجعلك ذلك مشوشا في بعض المواقف التي تربطك بمن تحب أو بشركاء الحياة.

برج الثور في الحب

عندما يقع مولود برج الثور في الحب، يحرص دائما على تقديم كل ما لديه من وقت وجهد حتى يستطيع إسعاد الطرف الآخر، كما أنه لديه قدرة كبيرة على الصبر على شريك حياته، ولا يحب افتعال المشكلات فيما بينهم كثيرا.