شقيقة فتاة كفر الدوار: قالتلي حاسة هيحصلي حاجة قبل وفاتها بيوم

روت داليا شقيقة «أنغام محمد، 18 عامًا» والمعروفة إعلاميًا بفتاة كفر الدوار والتي لقيت مصرعها على يد عشيقة خطيبها، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، قائلة إن أختها أخبرتها قبل وفاتها بيوم أنها تشعر بالخوف، مشيرة إلى أن الضحية رددت جملة «حاسة هيحصلي حاجة أنا شفت بومة إمبارح وأنا بكلم خطيبي ودا فال مش كويس لإن مرات ابن عمنا ماتت بعد ما شافتها بيوم».

وتابعت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهمة كانت تنتظر شقيقتها لإنهاء حياتها حيث قابلتها أثناء ذهابها إلى العمل على بداية الطريق وتبسمت لها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعي أنها ستقوم بقتل شقيقتها بعد دقائق قليلة.

روايات حول مقتل فتاة كفر الدوار

واستكملت شقيقة ضحية عشيقة خطيبها في البحيرة حديثها ودموعها تنهمر، أن هناك عددًا من الروايات عن مقتل شقيقتها، حسبما ذكر الشهود أن المتهمة خدعت المجني عليها لاستدراجها داخل أرض الذرة قائلة لها: «تعالي شوفي خطيبك مع أختك في الدرة وتمكنت من إنهاء حياتها داخل الأرض».

إنهاء حياة المجني عليها بشكل وحشي

وتضيف شقيقة ضحية عشيقة خطيبها وهي ترتجف من هول ما تتذكره عن وفاة شقيقتها، أن المتهمة تعدت بشكل وحشي في أجزاء مختلفة من جسم شقيقتها، مشيرة إلى أنها أنهت جريمتها وقامت بتبديل ثيابها واتجهت لأداء امتحان الدور الثاني، وعقب عودتها من الامتحان فوجئت بعثور الأهالي على جثمان أختها.

المتهمة أول من تعرفت على جثمان الضحية

وذكرت «داليا محمد» أن المتهمة أول من تعرفت على جثمان شقيقتها على الرغم من عدم قدرة الآخرين على معرفتها كون ملامحها تشوهت من الاعتداء.

المتهمة أخبرت والديها بارتكاب الواقعة

وتابعت أن المتهمة أخبرت والدتها بارتكاب الواقعة، كما طلبت منها التخلص من هاتف الضحية، مشيرة إلى أن الجيران لاحظوا آثار اعتداء على يد والدة المتهمة.

واختتمت حديثها بأنهن 4 فتيات شقيقات، حيث كانت المجني عليها تذكر والدها دائمًا بأن يعتبرها ولدًا، حيث كانت تتحمل الأعمال الشاقة الخاصة بالرجال لتساند والدي في ظروف المعيشة.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد العثور على جثة فتاة مسجاة في أرض الزراعية وبها آثار شبة جنائية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم نقل الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار وضبط مرتكب الواقعة وحرر المحضر اللازم.