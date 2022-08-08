حكاية مقتل فتاة كفر الدوار.. حبيبة خطيبها السابقة أنهت حياتها وسرقت «الدبلة»

جريمة مأساوية هزت محافظة البحيرة، حينما فوجئ الأهالي بمقتل فتاة كفر الدوار قبل زفافها، على يد فتاة أخرى بسبب خطبة الفتاة الراحلة لحبيب المتهمة، وتم القبض على المتهمة واقتيادها إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل مقتل فتاة كفر الدوار

تفاصيل الجريمة التي راحت ضحيتها فتاة كفر الدوار، بدأت بالعثور على جثة فتاة في العقد الثانى من عمرها ملقاة على ظهرها بجانب طريق على حافة الزراعات، انتقل أهالي القرية إلى المكان وتجمع المئات من القرية وتعرفوا عليها، فهي من أهالي القرية وتقيم بصحبة أسرتها.

كانت الفتاة ملقاة بجانب الزراعات وترتدي كامل ملابسها (جلبابا وطرحة)، وعقب العثور على الجثة تبين أن الفتاة تدعى شيماء، 16 عامًا، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وبإجراء تحريات مكثفة تم الوصول إلى كشف غموض الجريمة والوصول إلى مرتكبتها، وتبين أنها فتاة من كفرالدوار.

استدراج

وتبين أن الفتاة المتهمة غافلت المجني عليها فتاة كفر الدوار، حال سيرها في الطريق، وخنقتها من الخلف حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرقت هاتفها المحمول ودبلة الخطوبة، ثم عادت مرة أخرى إلى منزلها وأخبرت والدها ليقوم بأخذ هاتفها وإخفائه، وتم القبض عليها ووالدها واقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، وأمرت بنقل جثمان الضحية إلى المشرحة لعمل تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء أسرة الفتاة الضحية لسماع أقوالهم في الواقعة.

حزن في كفر الدوار

حالة من الحزن سيطرت على أهالي منطقة كفر الدوار عقب الجريمة بعد مقتل المجني عليها، خاصة أنه منذ أيام كان أهالي القرية يحتفلون بخطوبتها، كما تجمع أهالى القرية حول منزلها لمواساة أسرتها والتخفيف عنهم.