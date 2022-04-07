ولائم في كفرالدوار بعد تأييد إعدام قاتلة فتاة المول.. «حقها رجع»

سعادة بالغة عاشتها أسرة نجلاء نعمة الله، التي عرفها المصريون باسم «فتاة المول»، بعد أن أثلج القضاء صدورهم الملتهبة على ابنتهم، بحكم إعدام صديقة عمرها وقاتلتها «نورهان» واثنين آخرين، بعد عدة جلسات شهدتها أروقة محكمة جنايات الإسكندرية، حاول فيها محامو المتهمين، إثبات اختلال قواهم العقلية، لكن القضاء كان لهم بالمرصاد، وأعاد الحق لأصحابه.

وليمة بعد حكم إعدام قاتلة فتاة المول

«وليمة إفطار».. كانت الطريقة التي اختارتها أسرة الضحية احتفاء بحكم إعدام قاتلة فتاة المول، وهي المناسبة التي انتظرت الأسرة تنظيمها منذ نحو عام، حيث قطعت على نفسها عهدا بإعداد الولائهم بعد عودة حق ابنتهم.

لم تخف والدة الضحية سعادتها البالغة بالحكم، أثناء الوليمة التي أعدتها للصائمين أمام منزلها أمس: «كنت مبسوطة جدا لما أحالوا أوراق المتهمين للمفتي الجلسة اللي فاتت، عشان ياخدوا رأيه الشرعي». قالت الأم في بث مباشر أجرته مع «الوطن» أمس.

أكثر من محاولة لإنهاء حياة «فتاة المول»

الواقعة التي حدثت في شهر أغسطس الماضي، بعد أن أنهت فتاة تدعى «نورهان»، حياة صديقتها «نجلاء»، بمساعدة شابين آخرين داخل مول بكفر الدوار، للحصول على عملها داخل عيادة طبيب العيون، لم يستطع «نعمة الله» والد نجلاء تذكر تفاصيلها لشدة ألمها على نفسه: «مقدرتش أبص للمتهمة بعد الحكم بتأييد إعدامها، مكنتش عاوز أفتكر اللي عملته في بنتي، المتهمة قتلتها وهي لابسة هدومها، وحاولت تموتها مرتين قبل الحادثة، بنتي كانت طيبة وكانت معروفة بإنّها (فتاة العمل الخيري)، واللي بيحصل النهارده ده كأن فرحها مش وليمة عشان فرحانين بحكم إعدام اللي قتلوهم».