تفاصيل حادث مقتل فتاة كفر الدوار.. «قصة حب انتهت بجريمة»

جثة لفتاة عشرينية ترتدي جلبابا وطرحة، ملقاة على ظهرها في الأرض، عيناها مفتوحتان تجاه السماء، وتظهر عليها آثار الخنق، جوارها شال شنقت به قبل دقائق، بين الزراعات في مركز كفر الدوار داخل محافظة البحيرة، ونستعرض في السطور التالية، حادث مقتل فتاة كفر الدوار.

الأهالي تعرفوا على جثة الفتاة

عثر الأهالي منذ أيام قليلة على جثة الفتاة، وتمكنوا بكل سهولة من معرفة هوية صاحبتها العروس، تجمع العشرات حول الجثة، وتساءل الجميع عن سر حادث مقتل فتاة كفر الدوار.

تفاصيل حادث مقتل فتاة كفر الدوار

ظلت تبحث عن مخرج لجريمتها التي ارتكبتها قبل دقائق، فلم تجد سوى والدها فتوجهت للمنزل، وسردت له تفاصيل حادث مقتل فتاة كفر الدوار، بعدما قتلت الفتاة خنقاً بالشال وسرقت دبلة خطبتها من بين يديها وهاتفها المحمول، فقام الأب بقفل الهاتف ودفنه تحت الأرض وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليها ووالدها واقتيادهما لقسم الشرطة.

المجني عليها تبلغ من العمر 16 سنة

تلقت الأجهزة الأمنية بكفر الدوار بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لفتاة من دائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبالانتقال عثر على الجثة وتبين أنها فتاة تبلغ من العمر 16 سنة ولقيت مصرعها خنقاً على يد مجهول.

ضبط المتهمة ووالدها

كثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات وتفاصيل حادث مقتل فتاة كفر الدوار ومن خلال التحريات تبين أن فتاة كفر الدوار لقيت مصرعها على يد أخرى وتم تحديد هويتها وضبطها ووالدها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

علاقة غير شرعية كانت سبب ارتكاب الواقعة

أدلت المتهمة في حادث مقتل فتاة كفر الدوار باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق والسبب وراء الواقعة كان من أجل خطبة المجني عليها لحبيب المتهمة ما أدى لحنقها وقررت التخلص منها انتقاماً منهما وثأراً لأنوثتها، كم قررت المتهمة أنها جمعتها علاقة غير شرعية مع خطيب المجني عليها عدة مرات وأنه وعدها بالزواج وتفاجأت بخطبته للضحية وقطع علاقته معها بعدما أخذ منها مبالغ مالية، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات كما استعجلت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية في الواقعة.