والدة فتاة كفر الدوار: بنتي كانت بتشتغل وتساعد أبوها.. والمتهمة قتلتها وراحت الامتحان

ذكرت والدة فتاة كفر الدوار التي قُتلت على يد عشيقة خطيبها، أن ابنتها كانت في طريقها إلى عملها بشركة خضار، وتربصت بها المتهمة ووالدتها واستدرجتاها إلى أرض زراعية بزعم مساندتهما في حمل أشياء ثقيلة معهما، إلا أنهما أنهتا حياتها خنقا بالإيشارب الخاص بها.

وتابعت قائلة، في تصريحات لـ«الوطن»: «بنتي راحت معاهم بحسن نية»، فيما أشارت إلى أن والدة المتهمة ساندتها في التخلص من ابنتها.

والدة فتاة كفر الدوار: المتهمة أول من تعرف على جثمان بنتي

وأشارت والدة فتاة كفر الدوار إلى أن المتهمة ووالدتها تركتا ابنتها وفرَّتا هاربتين، لافتة إلى أن المتهمة أول من تعرفت على جثمان ابنتها عندما عثر الأهالي عليه، قائلة «قتلت القتيل ومشيت في جنازته».

فتاة كفر الدوار كانت تعمل لمساندة والدها

وأضافت أن ابنتها الراحلة كانت تسعى لجمع المال عن طريق عملها لمساندتهم في ظروف المعيشة، موضحة أن ابنتها كانت تواصل العمل وترفض الراحة على الرغم من مرضها لمساندة والدها، حيث كانت تردد دائما «يا بابا أنا هشتغل وأساعدك إحنا أربع بنات بس اعتبرني ولد».

وأشارت إلى أن المتهمة أنهت حياة ابنتها وتوجهت لأداء امتحان الدور الثاني وعقب عودتها فوجئت بعثور الأهالي على الجثمان.

بداية أحداث واقعة العثور على فتاة كفر الدوار

ترجع أحداث الواقعة حين عثر أهالي مركز كفر الدوار على جثة فتاة داخل أحد الأراضي الزراعية وجرى إبلاغ الجهات الأمنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين أن الجثة لفتاة تدعى أنغام محمد، 18 عاما، وبتقنين التحريات تم إلقاء القبض على المتهمة رحمة فرحات، 15 عاما، واعترفت بارتكاب الواقعة بهدف الغيرة لارتباط حبيبها بالمجني عليها.