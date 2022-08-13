حظك اليوم برج السرطان السبت 13-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان لديه شخصية غامضة، لا يستطيع أن يبوح للأشخاص المحيطين به بالأسرار التي يخفيها في حياته عن الآخرين، كما أنه لديه قدرة كبيرة على الاهتمام بجميع الأشخاص المقربين منه، ويسعى دائمًا لقضاء وقت فراغه برفقة الأصدقاء والأشخاص المفضلين لديه خارج المنزل، ولا يحب الانعزال عنهم على الإطلاق، ويتميز أيضا مولود هذا البرج بسعيه لإنهاء جميع المسئوليات المسندة إليه.

ويهتم مولود برج السرطان بأنه لديه شخصية طموحة، لا يهدأ حتى يستطيع تحقيق جميع أهدافه التي يرغب في تحقيقها، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد في تصريحات لـ«الوطن».

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يا مولود برج السرطان يمدك بالجرأة، تحقق تطورا وقد تلتقي اليوم ببعض الغرباء أو توطد علاقتك بجهات أجنبية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد يدعمك وقد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.