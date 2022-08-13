نائب محافظ الإسماعيلية: انطلاق مهرجان المانجو في فنادق مصر الأسبوع المقبل

قال المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، إنه تم التنسيق مع وزارة السياحة لانطلاق مهرجان المانجو في الفنادق السياحية بمختلف المحافظات بالتزامن مع انطلاقه في الإسماعيلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» أنه تم التواصل مع وزارة السياحة لتعميم المهرجان بالتزامن مع انطلاق مهرجان المانجو في المنشآت السياحية للترويج له.

سفراء ووزراء يحضرون المهرجان

وقال المهندس أحمد عصام الدين، إنه تم التواصل مع السفارات في القاهرة عبر وزارة الخارجية المصرية؛ لدعوة السفراء لحضور مهرجان المانجو ضمن أهداف المحافظة للترويج سياحيا وتجاريا للمهرجان وللمانجو.

وأكد عصام الدين على أن 5 سفراء حتى الآن أكدوا على حضورهم المهرجان بعد توجيه الدعوة لهم، مشيرا إلى أن المهرجان سيقام على مدار يومي 19 و20 أغسطس الجاري.

موكب للمانجو ومنافذ بيع بسعر الجملة

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية في الإسماعيلية لإقامة منافذ بيع المانجو بسعر الجملة داخل مدينة الإسماعيلية وفي المراكز والمدن.

وأضاف بشارة في تصريحات صحفية خلال عقد مؤتمر صحفي للتنسيق ليومي المهرجان بديوان المحافظة، أن المهرجان سينطلق في دورته الأولى ومستمر كل عام في نفس التوقيت لزيادة البهجة في شوارع الإسماعيلية باعتبارها مدينة المهرجانات.

وتابع أن «المهرجان يهدف إلي زيادة تنشيط السياحة في مدينة الإسماعيلية خلال فصل الصيف وزيادة الترويج لمحصول المانجو في الإسماعيلية وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والزراعية الي المحافظة»، مشيرا إلى أن زيادة العائد الدولاري من عمليات التصدير سيساهم في تنمية الاقتصاد المصري.