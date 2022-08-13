كل ما تريد معرفته عن دعم بطاقات التموين بـ100 جنيه.. تصل لـ9 ملايين أسرة

زيادة جديدة لدعم المواطن ببطاقات التموين أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للأسر الأولى بالرعاية.

وكشف محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين، تفاصيل زيادة 100 جنيه لبطاقات التموين لـ9 ملايين بطاقة تموينية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مؤكدًا أن كل فرد لديه بطاقة تموينية بتمتع بـ50 جنيهًا دعم تمويني بخلاف حصة الخبز الخاصة بكل مواطن والبالغة 150 رغيف خبز لكل مواطن شهريًا.

أبرز ما ذكره وكيل وزارة التموين عن هذا الدعم نرصده لكم كما يلي:

الزيادة مؤقتة لمدة 6 أشهر

وأشار إلى أن الـ100 جنيه ضمن حزمة الرعاية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الزيادة مؤقتة لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أن الزيادة 100 جنيه على كل بطاقة وليس كل فرد في البطاقة.

الزيادة ستصل لـ9 ملايين أسرة فقط

ولفت إلى أنه تم تحديد 9.1 مليون أسرة يستحقوا القيمة المالية الإضافية، والتي تم تحديدها بواسطة لجنة من وزارة التضامن والتموين والمالية، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، حيث وضعت محددات وقواعد لاختيار الأسر بعد معرفة دخل الأسرة عبر قاعدة بيانات الرقم القومي، مشيرًا إلى أنهم وصلوا للأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة وموظفي الحكومة الذين يحصلوا على رواتب أقل من 2700 جنيه، وبناء عليه تم اختيار الأسر.

الزيادة ليست لكل بطاقات التموين

وكشف وكيل وزارة التموين أن الزيادة ليست لكل بطاقات التموين ولكنها لبطاقات خاصة بأسر محددة تم تحديدها بعناية من الأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على أن هذه الأسر تم اختيارها من خلال قاعدة بيانات الرقم القومي طبقًا لدخل هذه الأسر.

بعض البطاقات ستزيد 300 جنيه

وأشار إلى أن بعض البطاقات ستزيد 100 جنيه وبطاقات أخرى ستزيد 200 جنيه وبطاقات ستزيد 300 جنيه، لافتًا إلى ذلك سيكون بناء على عدد الأسر الموجودة في البطاقة، لافتًا أن هذا الدعم سيصل لأكثر من 600 أسرة ليس لديها بطاقة تموين وسيصل لها عن طريق كروت ميزة وعن طريق المعاشات.