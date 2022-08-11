موقع وزارة التموين لتحديث البيانات.. الرابط من هنا

موقع وزارة التموين لتحديث البيانات من أكثر ما يبحث عنه أصحاب البطاقات الذين تسلموا رسالة تسجيل رقم الهاتف المحمول عبر «بونات» صرف الخبز التي يحصل عليها صاحب البطاقة التموينية بعد كل عملية صرف للخبز المدعم المخصص له على البطاقة، إذ خاطبت وزارة التموين منذ شهر مارس الماضي حاملي البطاقات بتحديث بيانات البطاقات عبر تسجيل رقم «الموبايل» المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول التابع لها.

موقع وزارة التموين لتحديث البيانات

موقع وزارة التموين لتحديث البيانات له رابط رسمي خصصته وزارة التموين والتجارة الداخلية من هنـــا لإتمام خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول فقط لأصحاب البطاقات التموينية في الوقت الحالي، مع حذف باقي الخدمات التموينية من عليه مؤقتا لحين الانتهاء من تسجيل أرقام هواتف جميع أصحاب البطاقات، إذ تمتلك وزارة التموين حاليا 20 مليون رقم محمول تم تسجيلهم على 20 مليون بطاقة تموين، فيما يتبقى 3 ملايين بطاقة فقط، يجري استكمال تحديث بياناتهم حاليا من قبل أصحاب البطاقات.

آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وبناء على القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول قرار مد مهلة تسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين، فإن أخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين هو 30 أغسطس الجاري وذلك بدلًا من انتهائها في أخر شهر يوليو الماضي، تسهيلا على أصحاب البطاقات التموينية لإستكمال تحديث بيانات البطاقات، وإضافة رقم الموبايل على البطاقة التموينية بشرط أن يكون رقم الهاتف مسجلًا في شركة المحمول التابع لها سواء «فودافون أو اتصالات أو أورنج أو we».