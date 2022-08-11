التموين: نسب التخفيض في الأوكازيون الصيفي قد تصل إلى 60%

قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأوكازيون الصيفي بدأ لأول مرة عام 1999 بقرار حكومي، وكل محل يشارك في الأوكازيون لمدة 15 يومًا وكل تاجر يحدد السلع التي عليها التخفيض، ويحدد النسبة أيضًا بعد أن يحصل على إذن من وزارة التموين.

وشدد على أن المشاركة في الأوكازيون اختياري، مبينًا أن التخفيضات يجب أن تكون حقيقية، وهذا يتم التأكد منه من خلال التفتيش مع ضرورة عرض سلع جيدة، وليست معيبة وإعطاء فاتورة للمواطن.

نسب التخفيض في الأوكازيون

ونصح «خليل» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عدم الشراء من الباعة الجائلين أو من الشارع لكي يحصل المواطن على حقه، ويمكن الشخص التواصل مع وزارة التموين على مواقع التواصل أو الرقم الساخن إذا تعرض لمخالفة، مؤكدًا أن التخفيضات تبدأ من 30% وقد تصل إلى 60% لذا يجب أن يستمتع المواطن بهذا الأمر، ويضم الأوكازيون منتجات المدارس والمصنوعات الجلدية بجانب الملابس.

الهدف من الأوكازيون

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الهدف من الأوكازيون هو الحصول على ملابس جيدة ومنتجات بأسعار أقل، وسط إقبال شديد من المواطنين، ويستطيع التاجر التخلص من السلع سريعًا حتى لا تتراكم بجانب تحريك رأس المال الخاص به باستمرار.

وتابع: «هناك غرف عمليات يتم مراقبة بها المحال خلال فترة الأوكازيون ويتم عمل محضر وقضية غش تجاري لمنع تنفيذ أوكازيون وهمي لذا يجب التزام البائع بتقديم الأسعار ضمن الأوكازيون وعدم الغش بأي طريقة».