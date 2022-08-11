شكاوى التموين.. 3 طرق للإبلاغ عنها من أصحاب البطاقات

تزايدت عمليات البحث عن كيفية تقديم شكاوى التموين، من قبل أصحاب البطاقات التموينية سواء للإبلاغ عن بقالي التموين غير الملتزمين بالأسعار المعلنة رسميا من الوزارة، أو للإبلاغ عن شكاوى الكارت الذكي والذي يحمله نحو 23 مليون أسرة مدرجة على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني والمستفيد منها 72 مليون مواطن في صرف الخبز من بينهم 64 مليون مواطن يصرفون السلع شهريا.

شكاوى التموين.. طرق التقدم بها

وللإبلاغ عن شكاوى التموين الخاصة بالتنخفيضات أو بالأسعار خاصة التي تختلف عن أسعار قائمة السلع التموينية التي تعلن شهريا كي يلتزم بها البقال، توضح الوزارة طريقتان للاتصال على أيا منهما للإبلاغ عن شكوى المواطن صاحب البطاقة التموينية، وتشمل طرق تقديم الشكاوي كالتالي:

1- الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

2- الاتصال على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.

الخط الساخن لموقع دعم مصر

فيما تحدد وزارة التموين، طريقة أخرى من أجل تقديم شكوى تختص بالخدمات التموينية المتاحة لأصحاب البطاقات أو أي شكوى خاصة بالكارت الذكي للبطاقة، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن لموقع دعم مصر والذي أنشأته وزارة التموين خصيصا لتقديم خدمات التموين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو الإدارات التموينية بالتوازي مع بوابة مصر الرقمية للتموين.

3 - الخط الساخن لموقع دعم مصر 19959.

فيما تستمر وزارة التموين في إجرءات تنقية قاعدة بيانات الأفراد المدرجين على منظومة الدعم التمويني والحاملين للبطاقات التموينية، من أجل إيصال الدعم لمستحقيه فقط من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن منظومة التنقية التي بدأتها الوزارة في حذف أصحاب الدخول المرتفعة عن 9600 جنيه شهريا، وأيضا مالكي السيارات الحديثة موديل 2018 فأكثر، مع حذف الأفراد المتوفيين والمسافرين للخارج من البطاقات التموينية.