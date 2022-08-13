مصرع شاب صدمته سيارة نقل بـ«صحراوي بني سويف»

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، إثر تعرضه لحادث سير ناتج عن اصطدام سيارة نقل به بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، وجاري إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارة نقل تصدم شابا بالطريق الصحراوي الشرقي

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا بورود بلاغ لإدارة النجدة، يفيد وقوع حادث سير ناتج عن اصطدام سيارة نقل بشاب بالطريق الصحراوي الشرقي، ما ادى الى وفاته، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى.

وبإنتقال رجال الشرطة والمرور إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما، ويدعى محمد فتحي علي سليمان، مقيم في قرية بني سليمان مركز بني سويف.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بإيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، وطلب تحريات رجال المباحث، وندب المهندس الفني بإدارة المرور للوقوف على أسباب الحادث.