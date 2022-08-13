مصاريف جامعة MTI لعام 2022.. كلية الإعلام بـ 42 ألف حنيه

تستعد الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، لتنسيق القبول بها، وذلك مع قرب انعقاد اجتماع الأعلى للجامعات الدوري برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات، لوضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات، وتحديد القواعد والآليات لأعمال تنسيق القبول، ويبحث المئات من الطلاب وأولياء الأمور عن مصاريف جامعة MTI لعام 2022 - «الجامعة الحديثة»، وهي التي نستعرضها في التقرير التالي.

مصاريف جامعة MTI لعام 2022 -2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، مصاريف جامعة MTI لعام 2022 التي أعلنتها الجامعة عبر موقعها الرسمي.

- مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التمريض: 35 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 46 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإدارة: 42 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام: 42 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة: 80 ألف جنيه pharm D

- مصاريف كلية الصيدلة إكلينيكة: 85 ألف جنيه كلينيكية.

وفي السياق ذاته، يعقد الأعلى للجامعات الحكومية والأعلى للجامعات الخاصة خلال الأسبوع الجاري، اجتماع المجلس الدوري لمناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنسيق القبول 2022، أبرزها وضع الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الخاص، ووضع القواعد والضوابط لتنسيق القبول، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من «كوفيد 19»، بجانب متابعة استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.