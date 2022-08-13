مطار مرسى علم يستقبل 38 رحلة أوروبية على متنها 6 آلاف سائح اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 38 رحلة سياحية قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، تقل حوالي 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

38 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن سلطات المطار استعدت لاستقبال 38 رحلة سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر لـ«الوطن» إلى استعدادت فنادق ومنتجعات مرسي علم لاستقبال آلاف السائحين عبر عشرات الرحلات القادمة من مطارات 8 دول أوروبية، من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والتشكيك وبلجيكا وسلوفاكيا والنمسا.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأضاف الخبير السياحي، بأن الفنادق والمنتجعات السياحية تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الخارجية، إذ تستقبل الفنادق والمنتجعات السياحية 122 رحلة من 12 دولة أوروبية، مشيرا إلى أن السياح التشيك والبولنديين أكثر الجنسيات توافدا على المدينة.