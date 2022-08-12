مطار مرسى علم يستقبل 122 رحلة طيران من أوروبا على متنها 18 ألف سائح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 18 ألف سائح على متن رحلات طيران قادمة من 12 دولة أجنبية، الأسبوع المقبل، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

مطار مرسى علم يستقبل 122 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي، أن سلطات المطار استعدت لاستقبال آلاف السائحين على متن 122 رحلة طيران قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي، بداية من غدٍ السبت ولمدة أسبوع.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر 122 رحلة طيران يستقبلها مطار مرسى علم، وتتصدر السياحة التشيكية الأسواق الوافدة إلى مرسى علم بـ36 رحلة ثم السياحة البولندية بـ22 رحلة، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.

وأضاف الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن مرسى علم تشهد ارتفاع في حركة التدفق السياحي الأوروبي إلى المقاصد السياحية، ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي في استقطاب أسواق سياحية جديدة.