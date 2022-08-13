ارتفاع أسعار فول الصويا عالميا ببسبب التغيرات المناخية

تسببت الظروف الجوية غير المستقرة وارتفاع درجات الحرارة في زيادة أسعار فول الصويا عالميًا، إذ تمّ تداول عقود فول الصويا الآجلة في شيكاغو فوق 17 دولارًا للبوشل، وتاريخيًا لم يصل سعر فول الصويا الى هذا الحد إلا عام 2012 عندما تجاوز سعره 17.8 دولار، إذ أكّدت درجات الحرارة الأعلى من المعتاد في جميع أنحاء الولايات المتحدة استمرار مخاطر إجهاد الجفاف للمحاصيل.

يحتاج فول الصويا إلى الأمطار لإنتاج الأكياس اللازمة

وأدت الظروف الجوية السيئة إلى إعاقة توقعات العرض، إذ تحتاج محاصيل فول الصويا إلى الأمطار لإنتاج الأكياس اللازمة، وفي غضون ذلك، يراقب المستثمرون استئناف الصادرات الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وتأثيرها على الإمدادات العالمية.

الصين أكبر مشتري لفول الصويا في العالم،

على صعيد الطلب، أظهرت بيانات الجمارك أن الواردات من الصين، أكبر مشتري لفول الصويا في العالم، تراجعت بنسبة 23٪ عن العام السابق في يونيو، وأدت الظروف الجوية السيئة إلى ارتفاع الأسعار في البرازيل، كما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة في يونيو لكنها انخفضت في النصف الأول من العام.

التداول عند 17.57 دولار في غضون 12 شهرًا

وتاريخياً، وصل فول الصويا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 17.94 دولار للبوشل في سبتمبر من عام 2012، من المتوقع تداول فول الصويا عند 16.50 دولار بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» بالنظر إلى المستقبل، نقدر أنَّه سيتمّ التداول عند 17.57 دولار في غضون 12 شهرًا.

الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وباراجواي أكبر منتجين

وكشفت العقود الآجلة لـ فول الصويا متاحة للتداول في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT®) وتعد الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وباراجواي أكبر منتجي ومصدري فول الصويا في العالم، وتتركز أكثر من 80٪ من إجمالي الإنتاج و90٪ من إجمالي الصادرات، وتعد الصين هي أكبر مستورد لفول الصويا (60٪ من إجمالي الواردات) يليها الاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان وتايوان.