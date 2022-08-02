رئيس التحرير

محمود مسلم

خروج عربة قطار روسي عن قضبان السكة الحديد في البدرشين.. وتوقف الحركة كليا

كتب:

توفيق شعبان
10:58 ص | الثلاثاء 02 أغسطس 2022
أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

خرجت عربة من القطار الروسي المكيف رقم 163 «أسوان - إسكندرية» عن مسارها في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، قادمة من أسوان، ما تسبب في تعطل الحركة كليا.

خروج عربة عن القضبان بمنطقة البدرشين

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»، إنّ عربة من القطار الروسي رقم 163 «أسوان - إسكندرية»، خرجت عن قضبان السكة الحديد، أثناء قدوم الرحلة من أسوان إلى الإسكندرية، حيث خرجت العربات عن مسارها في محطة الجيزة، مضيفا أنّ العمل جار للتعامل مع الموقف وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، واستكمال القطار الروسي الرحلة إلى الإسكندرية.

لا إصابات أو وفيات في حادث خروج عربات عن القضبان

وأكد المصدر، أنّه لا توجد أي إصابات أو حالات وفاة نتيجة خروج إحدى عربات القطار الروسي، مشيرا إلى أنّ السكة الحديد تعمل على صيانة القطارات بشكل دوري، للحد من الأعطال وحوادث القطارات، كما تنفذ خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

 

اقرأ المزيد:

السيطرة على حريق بجوار شريط السكة الحديد في بني سويف 

وزير النقل: جميع قطارات السكة الحديد جديدة.. ولا يوجد قديم على القضبان

السكة الحديد: مجهولون سرقوا أجهزة إشارات محطة الشبانات على خط «بنها - بورسعيد»

تحرك قانوني من «السكة الحديد» ضد التطبيقات الوهمية لحجز القطارات

طرق استخراج اشتراكات السكة الحديد.. اعرف الطرق والخطوات

8 تعليمات جديدة من السكة الحديد للركاب لمواجهة الموجة السادسة من كورونا

أستاذ فيروسات: الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح كورونا معرضين للإصابة بمضاعفات

عضو لجنة كورونا: «أي دواء بيستخدمه المواطن الأمريكي موجود عندنا في مصر»

«تاج الدين»: سلالات أوميكرون الجديدة وراء ارتفاع إصابات كورونا في مصر والعالم
بقلم توفيق شعبان