خروج عربة قطار روسي عن قضبان السكة الحديد في البدرشين.. وتوقف الحركة كليا

خرجت عربة من القطار الروسي المكيف رقم 163 «أسوان - إسكندرية» عن مسارها في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، قادمة من أسوان، ما تسبب في تعطل الحركة كليا.

خروج عربة عن القضبان بمنطقة البدرشين

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»، إنّ عربة من القطار الروسي رقم 163 «أسوان - إسكندرية»، خرجت عن قضبان السكة الحديد، أثناء قدوم الرحلة من أسوان إلى الإسكندرية، حيث خرجت العربات عن مسارها في محطة الجيزة، مضيفا أنّ العمل جار للتعامل مع الموقف وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، واستكمال القطار الروسي الرحلة إلى الإسكندرية.

لا إصابات أو وفيات في حادث خروج عربات عن القضبان

وأكد المصدر، أنّه لا توجد أي إصابات أو حالات وفاة نتيجة خروج إحدى عربات القطار الروسي، مشيرا إلى أنّ السكة الحديد تعمل على صيانة القطارات بشكل دوري، للحد من الأعطال وحوادث القطارات، كما تنفذ خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.