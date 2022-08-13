لأول مرة.. توافد المواطنين على الشاطئ المجاني بالعلمين الجديدة

شهدت مدينة العلمين الجديدة إقبالاً كبيراً من المواطنين لأول مرة على الشواطئ المفتوحه مجاناً، للاستحمام في البحر والاستماع بالأجواء الجميلة، هرباً من قسوة حرارة الجو المرتفعة في المدن المختلفة، خاصةً في القاهرة والدلتا، في ظل الطقس غير المستقر على مختلف أنحاء البلاد.

شواطئ مدينة العلمين الجديدة

وتتمتع مدينة العلمين الجديدة بأجمل شواطئ تطل على البحر المتوسط وهي شواطئ بكر لم تستخدم من قبل، وتمتد بطول 14 كيلومتراً على الساحل، حتى منطقة سيدي عبدالرحمن، وهي من الشواطئ النقية ذات الرمال البيضاء والمياه الصافية.

مدينة العلمين الجديدة جاذبة للجميع

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن شواطىء مدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالاً من المصطافين، وهي ضمن أجمل شواطئ محافظة مطروح، ومن أجمل المدن الحديثة من الجيل الرابع، التي تقيمها الدولة وتتبناها القيادة السياسية، وهي مدينة متكاملة، بها شواطئ متميزة، ومفتوحة للجميع بالمجان، وبها كورنيش وممشى سياحي به مكان لذوي القدرات الخاصة، وجامعات ومنطقة ترفيهية ومنطقة صناعية، ومنطقة تراثية، ومنطقة سكنية وأبراج سياحية، ونزلات تجارية ومطاعم ومساجد، وبحيرات.

الترويج لمدينة العلمين الجديدة

وأضاف المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أنه يجري حالياً تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة، من فعاليات رياضية ومسابقات، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، من سباحة، ودراجات، وكرة قدم، ومشي وجري، وألعاب جماعية، بالإضافة إلى تنظيم معارض مثل معرض ديارنا للحرف التراثية، الذي يشارك به عدد كبير من العارضين من عدة محافظات، مما يسهم في التسويق للعلمين الجديدة، لتعريف الجميع بإمكانياتها، في ظل الإقبال من المصطافين على الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، والاستمتاع بالمصيف بشكل عام.