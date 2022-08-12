محمد رمضان يقدم حفلا غنائيا ضخما في مدينة العلمين الجديدة الليلة

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة العلمين الجديدة، الليلة، ويقدم خلال الحفل باقة من أغانيه الجديدة التي حظيت على إعجاب متابعيه، فضلا عن عدد من أشهر أغانيه القديمة.

محمد رمضان يروج لحفله في العلمين الجديدة

وروج محمد رمضان للحفل من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر بوستر الحفل، وعلق عليه قائلًا: «أقوى حفلة في الساحل الشمالي الجمعة القادمة 12 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة فوق الـ 18 سنة حرصاً على سلامة الأطفال».

ومازح «رمضان» جمهوره فيما يخص سن حضور الحفل، حيث نشر فيديو من مسلسل «الأسطورة»، وعلق قائلا: «لما عرفت إن حفلتي الجمعة الجاية في الساحل للكبار فقط.. ما عرفش ليه شكيت إنها حفلة رفاعي الدسوقي مش حفلتي، ربنا يستر».

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، والتي تأتي في 6 فئات ما بين 700 جنيه و3500 جنيه.

الفئة الأولى VVIP ROYAL LOUNGE يبلغ سعرها 3500 جنيه، والفئة الثانية PLATINUM LOUNGE بسعر 3000 جنيه، بينما تأتي الفئة الثالثة ROYAL HIGH TABLE بـ 2500 جنيه.

والفئة الرابعة DIAMOND HIGH TABLE تبلغ 2000 جنيه، والفئة الخامسة PLATINUM HIGH TABLE بـ 1500 جنيه، أما الفئة السادسة والأخيرة STANDING تأتي أسعار تذاكرها بـ 700 جنيه.

محمد رمضان يبدأ تصوير فيلمه الجديد

وفي سياق آخر بدأ محمد رمضان مؤخرًا تصوير فيلمه الجديد «ع الزيرو» الذي يشارك به برفقة الفنانة نيللي كريم، ومن إخراج ماندو العدل، كما شوق جمهوره للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب «بسم الله بدأنا فيلم ع الزيرو إنتاج جمال العدل تأليف الدكتور مدحت العدل إخراج محمد العدل، مبسوط بأول لقاء سينمائي بالنجمة نيللي كريم ومبسوط بوجودي مع باقي نجوم الفيلم، ثقة في الله نجاح».