موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق.. باق 48 ساعة على إغلاق التقديم

ساعات قليلة تفصلنا عن إغلاق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2022، التي بدأت يوم الخميس الماضي الموافق 11 أغسطس، ما جعل الكثير من الطلاب يتساءلون عن موعد إغلاق تسجيل الرغبات، وإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة.

وعلى مدار الأيام القللية الماضية، ومنذ ظهور نتيجة الثانوية العامة، حرصت بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه الطلاب والمتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، موعد انتهاء تسجيل الرغبات وإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، وخطوات الحصول على النتيجة الخاصة بالطلاب عند ظهورها، كالتالي:

موعد غلق تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2022 التي بدأت يوم الخميس الماضي الموافق 11 أغسطس، تستمر حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أغسطس، ما يعني أن ما تبقى من الزمن على غلق تسجيل الرغبات 48 ساعة فقط، لذلك يجب على الطلاب الذين لم يسجلوا الرغبات الخاصة بهم حتى الآن أن يسارعون لتسجيل الرغبات الخاصة بهم.

وبالنسبة لموعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2022، فقد جرت العادة أن تظهر النتيجة بعد غلق تسجيل الرغبات في المرحلة ذاتها بعدة ساعات، وقد تصل إلى أيام قليلة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

- تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب فرصة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق من هنـــــــــــــا.

- بعد ذلك، يدخل الطالب الراغب في معرفة النتيجة الخاصة به على نتيجة التنسيق الخاصة به.

- يضغط الطالب بعد ذلك على أيقونة «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

- ستظهر أمام الطالب، صفحة بها جميع الخدمات الخاصة بتنسيق الثانوية العامة، ليضغط الطالب على «نتيجة المرحلة الأولى».

- يُدخل الطالب البيانات الخاصة به في الخانات المخصصة لذلك.

- ثم يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.

- يُدخل الطالب الرقم السري الخاص به، والموجود على استمارة النجاح التي يتسلمها الطالب من المدرسة.

- ستظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق الخاصة به، والكلية التي تم ترشيحه لها وفق مجموعه أولًا، ورغباته ثانيًا، والموقع الجغرافي الخاص به ثالثًا.