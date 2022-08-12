تنسيق المرحلة الأولى 2022 أدبي.. اعرف الحد الأدنى وموعد انتهاء التسجيل

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 أدبي التي تستمر حتى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس الجاري في معامل التنسيق بالجامعات المراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير المعامل وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.

درجات تنسيق المرحلة الأولى 2022 أدبي

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 أدبي، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر وعدد الطلاب 80063، موضحة أنه هناك العديد من الكليات التي تقبل طلاب الشعبة الأدبية في مختلف الجامعات المصرية.

الحد الأدنى لتنسيق أدبي 2021

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352.0 درجة.

- ألسن كفر الشيخ 350.0 درجة.

- سياسة واقتصاد السويس 349.0 درجة.

- سياسة واقتصاد بني سويف 344.0 درجة.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341.0 درجة.

- ألسن عين شمس 340.0 درجة.

- ألسن الفيوم 339.0 درجة.

- إعلام القاهرة 339.0 درجة.

- إعلام المنوفية 336.0 درجة.

- ألسن بني سويف 335.0 درجة.

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334.0 درجة.

- ألسن أسوان 333.0 درجة.

- ألسن المنيا 333.0 درجة.

- آثار الزقازيق بصان الحجر 332.0 درجة.

- ألسن سوهاج 332.0 درجة.

- ألسن الأقصر 331.0 درجة.

- آثار دمياط 330.0 درجة.

- إعلام بني سويف 330.0 درجة.

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329.0 درجة.

- آثار عين شمس 329.0 درجة.

- الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329.0 درجة.

- آثار القاهرة 328.0 درجة.

- إعلام جنوب الوادي 326.0 درجة.

- آثار و لغات مطروح 325.0 درجة.

- آثار الفيوم 325.0 درجة.

- آثار أسوان 324.0 درجة.

- آثار الأقصر 323.0 درجة.

- آثار سوهاج 322.0 درجة.

- الاعاقة والتأهيل بني سويف 321.0 درجة.

- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321.0 درجة.

- آثار جنوب الوادي 321.0 درجة.

- تربية الإسكندرية 318.0 درجة.

- تربية الزقازيق 317.0 درجة.

- تربية عين شمس 316.0 درجة.

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315.0 درجة.

- حقوق سوهاج 315.0 درجة.

- تربية بور سعيد 314.0 درجة.

- آداب العريش 314.0 درجة.

- تربية المنصورة 312.0 درجة.

- تربية طنطا 311.0 درجة.

- تربية بنها 310.0 درجة.

- آداب القاهرة 308.0 درجة.

- فنون جميلة (فنون) حلوان 307.0 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307.0 درجة.

- تربية دمنهور 306.0 درجة.

- تربية المنيا 305.0 درجة.

- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304.0 درجة.

- تربية المنوفية بشبين الكوم 303.0 درجة.

- تربية كفر الشيخ 303.0 درجة.

- تربية حلوان 302.0 درجة.

- تربية مطروح 300.0 درجة.

- فنون جميلة (فنون) المنصورة 300.0 درجة.

- آداب عين شمس 300.0 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299.0 درجة.

- تجارة القاهرة 298.0 درجة.

- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298.0 درجة.

- تربية مدينة السادات 297.0 درجة.

- تربية جنوب الوادي 296.0 درجة.

- آداب الإسكندرية 295.0 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295.0 درجة.

- تربية بنات عين شمس 295.0 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294.0 درجة.

- تربية طفولة مبكرة المنصورة 294.0 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293.0 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293.0 درجة.

- تجارة دمياط 293.0 درجة.

- تربية الفيوم 293.0 درجة.

- تجارة المنصورة 292.0 درجة.

- آداب حلوان 292.0 درجة.

- تجارة عين شمس 292.0 درجة.

- تجارة الإسكندرية 291.0 درجة.

- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291.0 درجة.

- تجارة و إدارة أعمال حلوان 290.0 درجة.

- آداب بنها 290.0 درجة.

- حقوق بور سعيد 290.0 درجة.

- تجارة الزقازيق 289.0 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289.0 درجة.

- تربية أسيوط 289.0 درجة.

- آداب المنصورة 289.0 درجة.

- تربية (طفولة) طنطا 287.0 درجة.

- تجارة جنوب الوادي 287.0 درجة.

- تربية طفولة مبكرة المنوفية 287.0 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286.0 درجة.