خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اليوم

بشكل رسمي فعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الموقع الخاص بتسجيل رغبات تنسيق الجامعات والمعاهد 2022، وذلك وفق للخطة الموضوعة من جانب الوزارة، بالنسبة لمواعيد مراحل التنسيق الثلاث، إذ تبدأ المرحلة الاولى اليوم، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، ثم تبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية.

وتواصل «الوطن»، في إطار خدماتها للقراء التي تقدمها على مدار الساعة، نشر طرق التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد 2022، بالنسبة للطلاب للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، بناءً على المنشور الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى

تسجيل الرغبات الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى، سيتم من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022 التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يقوم الطالب من خلاله، بتسجيل بياناته ورغباته، وذلك من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة.

- الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2022.

- الضغط على أيقونة سجل الآن.

- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس.

- ثم كتابة الرقم السري.

- كتابة كل الرغبات بالترتيب وفقا لرغبة الطالب.

- الضغط على أيقونة التسجيل.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشارت إلى أن عمليات القبول بالمعاهد والجامعات 2022، من خلال تسجيل الرغبات إلكترونيا، على أن يقوم الطلاب بالدخول على موقع تنسيق الجامعات 2022، بدءً من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل الموافق 15 أغسطس، وهي الفترة المحددة لتنسيق المرحلة الأولى.

وأشارت الوزارة، أن الحد الأدنى للتنسيق بالنسبة للمرحلة الأولى، لطلبة الشعبة الهندسية 83.17% فأكثر، ولطلبة الشعبة العلمية 89.02% فأكثر، ولطلبة الشعبة الأدبية 64.51% فأكثر، وأن عدد الرغبات المتاحة أمام الطالب بالنسبة خلال عملية تسجيل الرغبات هي 75 رغبة، وتتيح للطالب اختيار الكليات الراغب فيها، الموجودة داخل النطاق الجغرافي الأول بالنسبة له، ويحق للطالب أيضًا تعديل رغباته خلال فترة التنسيق.