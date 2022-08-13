الاثنين المقبل.. حفل توزيع جوائز مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، حفل توزيع جوائز مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي الذي أقامه اتحاد المنتجين العرب، واتحاد المنتجين المغاربة، وذلك في الدار البيضاء بالمغرب في شهر مايو الماضي، على أن يقام حفل توزيع الجوائز على الأطفال الفائزين من مصر بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أغسطس الساعة السادسة مساء.

أبرز حضور الحفل

يحضر حفل المركز القومي لثقافة الطفل السفير أحمد رشيد رئيس قطاع الإعلام والاتصال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، والدكتور ابراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام، والدكتور زياد خضر نائب رئيس الاتحاد العام.

توزيع الميداليات وشهادات التقدير

ويتضمن حفل توزيع جوائز المركز القومي لثقافة الطفل عرضًا لفريق كورال «سلام» للأطفال بقيادة المايسترو وائل عوض، وعرض لفرقة الحديقة الثقافية للفنون الشعبية، وعرض لفرقة «كذالون» للعرائس والمسرح الأسود، وعلى هامش الحفل يقام معرض لأحدث إصدارات المركز، ومعرض للحرف التراثية «عرائس، فخار، أركيت» كما يتضمن معرضًا لرسومات الأطفال الفائزين في مسابقات المركز.

وفي نهاية الحفل سوف يتم توزيع الميداليات وشهادات التقدير على الفائزين من مصر من أبناء المركز القومي لثقافة الطفل، وتكريم المشاركين في فعاليات المهرجان من مصر.